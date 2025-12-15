البايرن ينجو من الخسارة في البوندسليغا

البايرن ينجو من الخسارة في البوندسليغاحافظ بايرن ميونخ على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بتعادله مع ضيفه ماينز بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في ختام الجولة الرابعة عشرة من "البوندسليغا".

سجل هدفي بايرن ميونخ، لينارت كارل في الدقيقة 29، وهاري كين في الدقيقة 87 (من ركلة جزاء)، فيما سجل هدفي ماينز، كاسبر بوتولسكي في الدقيقة (45 +2)، ولي جاي سونج في الدقيقة 67.

وبهذه النتيجة، واصل بايرن ميونخ نزيف النقاط بتعادل ثان خلال آخر خمس جولات، لكنه حافظ على سجله خاليا من الهزائم بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب.. أما ماينز، فقد انتزع نقطة ثمينة أمام حامل اللقب، لكنه بقى في آخر الترتيب برصيد 7 نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي مباراة ثانية، تعادل فريق بوروسيا دورتموند أمام فرايبورج بهدف لمثله، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 29 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن لايبزج، ثاني الترتيب..أما فرايبورج فبقى رصيده 17 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وفي مباراة ثالثة، تغلب شتوتجارت على فيردر بريمن برباعية نظيفة، ليرفع رصيده للنقطة 25 في المركز السادس، فيما بقي رصيد فيردر بريمن عند 16 نقطة في المركز 12.