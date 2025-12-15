رودريغو ينقذ ألونسو من الإقالة

رودريغو ينقذ ألونسو من الإقالةسجل البرازيلي رودريغو هدفاً قبل ربع ساعة من النهاية ليقود فريقه إلى الفوز على مضيفه ألافيس في الدوري الإسباني يوم الأحد ويخفف الضغوط على مدربه تشابي ألونسو.

وكان ألونسو الذي فاز فريقه مرتين في آخر 8 مباريات تحت ضغط كبير بعد خسارتيه أمام سلتا فيغو في الدوري ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، إذ راجت أخبار حول عزم إدارة ريال مدريد إقالته في حالة التعثر أمام ألافيس.

وتقدم ريال مدريد في الشوط الأول عبر كيليان مبابي في الدقيقة 24، قبل أن يعود ألافيس ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 68 عبر كارلوس فيسنتي، لكن البرازيلي رودريغو سجل هدف الفوز في الدقيقة 76.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بأربع نقاط، بينما بقي ألافيس في المركز 12 بـ18 نقطة.