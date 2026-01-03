أرسنال يحبط بورنموث ويعزز الصدارة

أرسنال يحبط بورنموث ويعزز الصدارةحول أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز تأخره بهدف إلى الفوز بنتيجة 3 -2 أمام مضيفه بورنموث ليعزز صدارته لترتيب المسابقة وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين يوم السبت.

وسجل البرازيلي إيفانيلسون هدفا مبكراً لبورنموث في الدقيقة 10 ورد أرسنال سريعاً بالتعادل عن طريق مواطنه غابرييل في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني أحرز ديكلان رايس لاعب خط وسط أرسنال هدفين لفريقه بالدقيقتين 54 و71 بينما قلص الفارق إيلي جونيور لصالح بورنموث في الدقيقة 76.

رفع أرسنال رصيده إلى 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الثاني والفائز بدوره على نوتنغهام فوريست بثلاثة أهداف لهدف. أما بورنموث الذي كانت بدايته مميزة للغاية هذا الموسم فيحتل المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.

وضمن الجولة ذاتها، فاز وولفرهامبتون على وست هام بثلاثة أهداف دون رد، سجلها جون أيرياز، وهوانغ هي-تشان، وماتيوس ماني في الدقائق 4 و 31 من ركلة جزاء و41 تواليا.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى ست نقاط في المركز العشرين والأخير، فيما توقف رصيد وست هام عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي باقي المباريات، تغلب برايتون على بيرنلي بهدفين دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.