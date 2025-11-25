العالم اليوم - فرنسا.. السجن لثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح لروسيا

انتم الان تتابعون خبر فرنسا.. السجن لثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح لروسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 11:20 مساءً - أعلنت النيابة العامة في فرنسا، الثلاثاء، سجن ثلاثة أشخاص في باريس بتهمة التجسس لصالح روسيا.

ووفق ما ذكرت وكالة فرانس برس، فقد أوضحت النيابة أنه تم توجيه اتهامات قضائية لثلاثة أشخاص أودعوا على إثرها السجن في باريس في إطار تحقيق مع امرأة فرنسية روسية يشتبه بها في التجسس الاقتصادي والتدخل لصالح روسيا.

وأوضحت النيابة العامة، أن أحد المتهمين، وهو رجل روسي يبلغ 40 عاما، جرى التعرف عليه من خلال تسجيلات بكاميرات المراقبة في أوائل سبتمبر وهو يعلق ملصقات تمجد روسيا على قوس النصر في العاصمة الفرنسية.

وأضافت أن مؤسسة جمعية "إس أو إس دونباس"، وهي امرأة تبلغ 40 عاما تشتبه أجهزة مكافحة التجسس الفرنسية في أنها تواصلت مع مسؤولين تنفيذيين في شركات فرنسية للحصول على معلومات اقتصادية.