العالم اليوم - المغرب.. 14 وفاة من جراء سيول آسفي

انتم الان تتابعون خبر المغرب.. 14 وفاة من جراء سيول آسفي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 ديسمبر 2025 12:23 صباحاً - أعلنت السلطات المغربية، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات من جراء السيول في إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي، إلى 14 شخصا.

ونقل مراسل "دوت الخليج" عن السلطات المحلية في آسفي، على بعد نحو 330 كيلومترا جنوبي الرباط، حصيلة جديدة للخسائر الناجمة عن الأمطار الرعدية القوية التي عرفها الإقليم مساء الأحد.

وقالت السلطات: "إلى حدود هذه اللحظة، تم تسجيل ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 14، كما تم تسجيل إسعاف 32 شخصا مصابا، غادر غالبيتهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، بينما لا تزال الحالات المتبقية تحت المراقبة الطبية".

وتستمر السلطات في "تعبئة شاملة لمواصلة عمليات البحث عن مفقودين محتملين، والتدخل الميداني وتأمين المناطق المتضررة، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للسكان المتأثرين بهذه الوضعية الاستثنائية".

وعرفت مدينة آسفي أضرارا مادية كبيرة، حيث غمرت مياه الأمطار عشرات المنازل والمحال وجرفت السيارات، كما قطعت بعض طرق المدينة.

وقررت المديرية الإقليمية لآسفي تعليق الدراسة، الإثنين، نظرا لسوء الأحوال الجوية.