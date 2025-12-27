العالم اليوم - كشف حقيقة "حديث" محمد صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا

انتم الان تتابعون خبر كشف حقيقة "حديث" محمد صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 ديسمبر 2025 07:17 صباحاً - أكد الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم أن محمد صلاح قائد الفراعنة لم يتحدث مع هوغو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عقب المباراة التي أقيمت بينهما، الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا بالمغرب.

وقال محمد مراد المنسق الإعلامي للمنتخب المصري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة: "محمد صلاح لم يتحدث مع مدرب جنوب إفريقيا عن أي أمور تتعلق بالمباراة. تبادلا التحية والسلام فقط. وكل ما يقال غير ذلك لا أساس له من الصحة".

وكان هوغو بروس كشف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن صلاح اعترف له بأن ضربة الجزاء التي حصل عليها عقب المباراة غير صحيحة.

وكان صلاح حصل على ركلة جزاء سجل منها هدف المباراة الوحيد، ليفوز المنتخب المصري بهدف نظيف ويضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ16.