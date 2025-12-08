أخبار اليمن : طقس شديد البرودة.. واحذروا "الضريب"

طقس شديد البرودة.. واحذروا "الضريب"
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع ولحج وأبين، وإب، وغرب الجوف وجنوب مأرب وقد يتكوّن الصقيع الخفيف (الضريب) على أجزاء منها.
ويُحتمل أن يكون الطقس بارداً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمه، تعز، شبوة وحضرموت.
وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة أو المسافرين إليها من الطقس البارد والشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
