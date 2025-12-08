أخبار اليمن : الاحتلال يقتحم مقر الأونروا في القدس

الاحتلال يقتحم مقر الأونروا في القدساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وداهمت المقر واستولت على هواتف حراس الأمن.

وقالت الوكالة في بيان، أن أعدادا كبيرة من قوات الأمن الإسرائيلية وصلت، ولا تزال موجودة في المقر، وأنه لا تتوفر أي معلومات إضافية حتى الآن نظرا لانقطاع الاتصالات.

وأكدت الوكالة الدولية في بيانها أنه لا يوجد حاليا أي موظف من موظفي الأمم المتحدة في الموقع، مضيفة أن "دخول قوات الأمن الإسرائيلية القسري وغير المصرح به يُعد انتهاكا غير مقبول لامتيازات وحصانات الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة".

وأشارت الأونروا في بيانها إلى أن إسرائيل تُعد طرفا في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والتي تنص على حرمة مقرات الأمم المتحدة وممتلكاتها وأصولها المحصنة من التفتيش والمصادرة.

التضييق الإسرائيلي على الأونروا مستمر

من جانبه، وصف المفوض العام للـ"أونروا" فيليب لازاريني الاقتحام بأنه "تجاهل صارخ لالتزام إسرائيل بحماية حرمة مقار الأمم المتحدة"، مضيفاً أن السماح بهذا الإجراء "يشكل سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر عالمياً".

ولفت لازاريني إلى أنّ "إسرائيل" تنفذ "حملة تضليل مستمرة" ضد الأونروا وتسعى لنقل مسؤولياتها إلى هيئات أممية أخرى، مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقال المتحدث باسم "الأونروا" جوناثان فاولر من عمّان إن مقر الوكالة في القدس "لا يزال تابعاً للأمم المتحدة، وهي ليست مديونة للبلدية مطلقاً"، مشيراً إلى أنّ معدات تكنولوجيا المعلومات والأثاث والممتلكات صُودرت خلال المداهمة.

اقتحام وهدم

وفي سياق متصل، اقتحمت طواقم من بلدية الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافات وآليات هدم بلدة حزما شمالي القدس المحتلة.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن قوات الاحتلال شرعت في تنفيذ عمليات هدم بالبلدة لم تعرف تفاصيلها بعد.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه قرب جدار الفصل في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة.