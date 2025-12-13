أخبار اليمن : البرد مستمر وتحذير جديد من البحر

البرد مستمر وتحذير جديد من البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية، واضطراب البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، قد تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في مرتفعات محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وباردة نسبياً في مرتفعات الجوف، مأرب، حضرموت، شبوة، الضالع، لحج، أبين، إب، المحويت، حجة.

ومن المتوقع اضطراب البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب، وقد تصل سرعة الرياح إلى 25 عقدة.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن جنوب الساحل الغربي وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.