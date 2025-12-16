مش هتدفع جنيه.. فئات مسموح لها ركوب قطارات السكة الحديد مجانا

الرياض - كتبت رنا صلاح - يفضل العديد من المواطنين السفر عن طريق قطارات السكة الحديد عند التنقل بين المحافظات، لما توفره من راحة وأمان وتوفير للوقت والجهد، ويعتمد بعض الركاب عليها يوميًا للذهاب إلى العمل، ولهذا، حرصت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل، على توفير تذاكر مجانية لبعض الفئات، وتذاكر مخفضة لفئات أخرى.

توفير تذاكر مجانية للمواطنين

تعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على توفير تذاكر مجانية للمواطنين وفقًا لتوجيهات الحكومة المصرية لتخفيف أعباء الحياة عليهم، وفي السطور التالية سنتعرف على الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانًا، والفئات الأخرى التي تستفيد من خصومات وتخفيضات على تذاكر القطارات، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

فئات يحق لها ركوب القطارات مجانًا

وكشفت “الهيئة”، عن الفئات التي يحق لها ركوب قطارات السكة الحديد مجانًا، وهي كما يلي:

1- كبار السن الذين تجاوزوا سن 70 عامًا

يمكن للمواطنين الذين تجاوزت أعمارهم 70 عامًا السفر مجانًا بالدرجات العادية، حيث يتوجه الراكب إلى شبابيك صرف التذاكر في المحطات المختلفة، ويقدم بطاقة الرقم القومي السارية للموظف المختص، لاستلام تذكرة سفر بعد تدوين البيانات الشخصية عليها ومحطة القيام والوصول التي يطلبها.

2- المرضى المصابون بالأورام السرطانية

يمنح مرضى الأورام السرطانية تصاريح سفر على شكل كارت ذكي يحتوي على بيانات المريض وصورته، بالإضافة إلى إيصال يوضح محطات القيام والوصول باللون الأخضر، ويمكن استخراج تصريح السفر من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بقطاع المسافات الطويلة، لاستخدامه عند شبابيك التذاكر لصرف المقاعد المخصصة لهم، بموجب هذا التصريح من مكاتب حجز وصرف التذاكر، ويتم تجديد شحن الكارت والإيصال مع بداية كل عام ميلادي وحتى نهايته.

كما وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لمرضى الأورام السرطانية إمكانية الحجز بالقطارات المكيفة (الإسباني والفرنساوي والقطارات المستبدلة) بالدرجة الثانية المكيفة للسفر بين محطتي القيام والوصول الموضحتين بالكارت الذكي والإيصال، ومراعاة حجز رحلة واحدة فقط يوميًا للتصريح في الاتجاه الواحد رحلة الذهاب وكذلك رحلة العودة فقط، على أن يتم حجز المقاعد للمرضى حملة التصاريح بالدرجة الثانية المكيفة طبقًا للنظام المعمول به حاليًا، بالإضافة إلى ذلك، يتم منح المريض الذي لم يتجاوز عمره عشر سنوات ويريد السفر بالدرجة الثانية المكيفة مقعدين له وللمرافق، ويمنح للمريض الذي تجاوز عمره 10 سنوات ويرغب بالسفر بالدرجة الثانية المكيفة مقعدًا له دون حجز مقعد للمرافق.

3- الأطفال الصم في معهد إمبابة

يسمح لأطفال الصم والبكم المسجلين في معهد إمبابة، السفر بالقطار مجانًا، حيث يتوجهون لشباك التذاكر وتقديم المستندات التي تثبت الإعاقة ليحصل الطفل على التذكرة مجانًا.

