أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر من الصقيع

الأرصاد يحذّر من الصقيع
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة وباردة وتشكّل الصقيع في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في صحارى وهضاب المهرة وحضرموت، وفي صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب والضالع ولحج، وأبين وشبوة، ومأرب والجوف، مع حدوث الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.
في حين قد تكون الأجواء باردة بوجه عام في مرتفعات حجة والمحويت وريمة وتعز.
وحذر المركز المواطنين من الأجواء شديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.
ونصح المزارعين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم من التلف.
