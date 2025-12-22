أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70937

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70937ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70,937 شهيدًا، و171,192 مصابًا.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، بوصول مستشفيات القطاع 12 شهيدا، منهم 4 جدد و8 جرى انتشالهم من تحت الركام، و7 إصابات خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء بلغ منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي 405 شهداء، والإصابات 1,115.

وأشارت إلى أنها سجلت وفاة 4 مواطنين نتيجة انهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 15 حالة.