أخبار اليمن : 17 عملاً مقاوماً في الضفة خلال 24 ساعة

17 عملاً مقاوماً في الضفة خلال 24 ساعةأفاد مركز معلومات فلسطين (معطى)، بأن الضفة الغربية المحتلة شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً ضد العدو الصهيوني ومستوطنيه.

وأوضح المركز، في تقرير احصائي أصدره اليوم الاثنين أن عمليات المقاومة والحراكات النوعية والشعبية تنوعت بين تصدٍ واحد لاعتداءات مستوطنين، و16 مواجهة بأشكال متعددة.

يأتي ذلك في ظل تصعيد قوات العدو الإسرائيلي ومستوطنيه من اعتداءاتهم الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

