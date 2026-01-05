مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك
من المقرر أن يمثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الاثنين، للمرة الأولى أمام محكمة في مدينة نيويورك، عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفق ما أعلنته محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك.
وذكرت المحكمة أن جلسة الاستماع ستُعقد أمام القاضي ألفين هيليرستين، الذي يشرف على القضية منذ أكثر من عشر سنوات. ويُعد هيليرستين من القضاة المخضرمين، إذ عُيّن في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، بحسب شبكة “CNN”.
ويأتي هذا التطور عقب إعلان وزارة العدل الأميركية، يوم السبت، عن لائحة اتهام جديدة بحق مادورو، ضمن قضية واسعة تتعلق بالاتجار بالمخدرات، تعود متابعتها إلى نحو 15 عاماً، فيما جرى إدراج اسم مادورو كمتهم فيها قبل ست سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.