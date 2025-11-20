الذهب يهبط تحت ضغط الدولار
تراجعت أسعار الذهب اليوم وسط ارتفاع الدولار وانحسار توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقريرًا أمريكيًا للوظائف.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 4077.13 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.2 بالمائة إلى 4075.80 دولار للأوقية.
وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل عملات رئيسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 51.44 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 بالمائة إلى 1559.54 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1395.37 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يهبط تحت ضغط الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.