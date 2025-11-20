الذهب يهبط تحت ضغط الدولار

الذهب يهبط تحت ضغط الدولارتراجعت أسعار الذهب اليوم وسط ارتفاع الدولار وانحسار توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقريرًا أمريكيًا للوظائف.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 4077.13 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.2 بالمائة إلى 4075.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل عملات رئيسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 51.44 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 بالمائة إلى 1559.54 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1395.37 دولار.