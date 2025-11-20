الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاعأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع جماعي اليوم، متأثرة بنتائج شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأغلق مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي، على ارتفاع بمقدار 2.79 نقطة أو بنسبة 0.50 بالمائة، ليصل إلى مستوى 564.5 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 145.54 نقطة أو بنسبة 0.63 بالمائة، ليصل إلى 23308 نقاط، وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بمقدار 20.24 نقطة أو بنسبة 0.21 بالمائة، ليصل إلى 9527 نقطة في ختام التعاملات.

وأغلق مؤشر "كاك 40" الفرنسي على ارتفاع بمقدار 27.3 نقطة أو بنسبة 0.34 بالمائة، ليصل إلى 7981 نقطة.