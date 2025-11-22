أسهم أوروبا تسجل خسارة أسبوعية

أسهم أوروبا تسجل خسارة أسبوعيةتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملاتها وسجلت انخفاضا أسبوعيا وسط تجدد المخاوف بشأن مبالغات محتملة في تقييم أسهم قطاع التكنولوجيا، بينما سجلت أسهم الدفاع أداء متواضعا بعد ظهور مؤشرات على إحراز تقدم محتمل لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 562.1 نقطة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أواخر سبتمبر الماضي في وقت سابق من الجلسة، وسجل المؤشر أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أواخر يوليو الماضي، حسب الوكالة العمانية، اليوم السبت.

ونزل المؤشر داكس الألماني 0.8 %، وكان قد سجل أدنى مستوى له في ستة أشهر في وقت سابق. وتراجع المؤشر إيبكس الإسباني واحدا بالمائة.

وفي الولايات المتحدة، استقرت أسهم التكنولوجيا في جلسة متقلبة، بينما ارتفعت المعنويات مدفوعة بتجدد احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل عقب تلميحات من صناع السياسات.

وهوت أسهم التكنولوجيا في أوروبا 2.3 %، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف سبتمبر الماضي، ونزلت أسهم شركات إيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم.إل الدولية وبي سميكوندكتور بنسب تراوحت بين 4.6 و 6.3 % على التوالي.