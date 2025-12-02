ارتفاع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي مع تقييم المتعاملين في السوق للمخاطر الناجمة عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مواقع روسية للطاقة فضلا عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنت أو 0.2 بالمئة إلى 63.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش ، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 59.50 دولار للبرميل ،بحسب وكالة رويترز.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين.
وقال اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين أمس الاثنين إنه استأنف شحنات النفط من إحدى نقاط الرسو في محطة تابعة له على البحر الأسود بعد هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة في 29 نوفمبر.
