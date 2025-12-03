تراجع الأسهم الأوروبية

تراجع الأسهم الأوروبيةانخفضت الأسهم الأوروبية اليوم مواصلة إلى حد ما خسائرها التي تكبدتها في الجلسة الماضية، في حين ارتفع سهم باير بعد أن دعمت الإدارة الأمريكية استئنافا مقدمًا من شركة الأدوية الألمانية أمام القضاء.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمائة إلى 574.48 نقطة في طريقه لمواصلة التراجع الذي تصدرته قطاعات الصناعات أمس بينما ارتفعت المؤشرات الأوروبية الرئيسة مثل داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنحو 0.1 بالمائة لكل منهما.

وتصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية الانخفاضات على المؤشر بهبوطها 0.3 بالمائة متأثرة بخسائر سهمي أسترازينيكا ونوفو نورديسك، وانخفضت أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات.

وخسر سهم إف.دي.جيه يونايتد 4.2 بالمائة بعد أن خفض جيه.بي مورجان توصيته لسهم شركة المراهنات وإدارة الألعاب عبر الإنترنت.

ويترقب المستثمرون البيانات الأولية للتضخم في منطقة اليورو لشهر نوفمبر الماضي والتي تصدر في وقت لاحق من اليوم.