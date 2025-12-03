تراجع الأسهم الأوروبية
انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم مواصلة إلى حد ما خسائرها التي تكبدتها في الجلسة الماضية، في حين ارتفع سهم باير بعد أن دعمت الإدارة الأمريكية استئنافا مقدمًا من شركة الأدوية الألمانية أمام القضاء.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمائة إلى 574.48 نقطة في طريقه لمواصلة التراجع الذي تصدرته قطاعات الصناعات أمس بينما ارتفعت المؤشرات الأوروبية الرئيسة مثل داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنحو 0.1 بالمائة لكل منهما.
وتصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية الانخفاضات على المؤشر بهبوطها 0.3 بالمائة متأثرة بخسائر سهمي أسترازينيكا ونوفو نورديسك، وانخفضت أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات.
وخسر سهم إف.دي.جيه يونايتد 4.2 بالمائة بعد أن خفض جيه.بي مورجان توصيته لسهم شركة المراهنات وإدارة الألعاب عبر الإنترنت.
ويترقب المستثمرون البيانات الأولية للتضخم في منطقة اليورو لشهر نوفمبر الماضي والتي تصدر في وقت لاحق من اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع الأسهم الأوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.