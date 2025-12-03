استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاضها واحدا بالمئة في الجلسة السابقة إذ واصل تحسن أداء الأسهم وصعود عوائد سندات الخزانة الضغط على المعدن النفيس، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة ستصدر هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات على انخفاضات محتملة في أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4207.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0028 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 4239.50 دولار للأوقية ،بحسب وكالة رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 58.32 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1631.10 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1458.83 دولار.