صعود الأسهم الأوروبية

صعود الأسهم الأوروبيةارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، بعد جلستين شهدتا تداولات ضعيفة، مدعومة بأسهم قطاعي الصناعات والبنوك، في حين تباين أداء أسهم شركات تعدين النحاس بعد صدور نتائج شركات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة إلى 577.59 نقطة، متجهًا صوب مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفعت المؤشرات الإقليمية الرئيسة مثل داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنسبتي 0.7 بالمائة و0.3 بالمائة على الترتيب.

وقدمت أسهم الصناعات أكبر دعم للمؤشر بصعودها 0.4 بالمائة، وزاد سهما شنايدر إلكتريك وسيمنس للطاقة 3.5 بالمائة و2.8 بالمائة على الترتيب بعد أن رفع جيه.بي مورجان تصنيف الشركتين.

وارتفع قطاع البنوك 0.4 بالمائة بقيادة سهم سوسيتيه جنرال الذي تقدم 2.4 بالمائة بعد أن رفع جولدمان ساكس تصنيف السهم إلى "شراء" من "محايد".

وحصلت الأسواق على الدعم بفعل تحسن معنويات المستثمرين عالميًّا بفضل المكاسب التي حققتها وول ستريت خلال الليل، بعد أن عززت بيانات اقتصادية ضعيفة الرهانات على خفض سعر الفائدة الأمريكية الأسبوع القادم.

وزاد سهم شركة ريو تينتو المدرجة في لندن بشكل طفيف بعد أن حدد عملاق التعدين خططًا لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية.

وتراجع سهم أوروبيس قليلاً بعد أن أعلن أكبر منتج للنحاس في أوروبا عن أرباح سنوية أقل من توقعات السوق.