اختتام ورشة عمل خاصة بالخارطة المحصولية

اختتام ورشة عمل خاصة بالخارطة المحصوليةاختتمت اليوم بصنعاء ورشة العمل الفنية الخاصة بالخارطة المحصولية ودورها في تعظيم الاستفادة من الموارد الأرضية بمحافظات صعدة، الجوف، حجة وصنعاء، نظمتها على مدى ثلاثة أيام الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي ممثلة بمركز بحوث الموارد الطبيعية المتجددة.

وفي ختام الورشة أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي بتنظيم مثل هذه الورشة النوعية التي تسهم في تطوير وتحسين برامج وأنشطة القطاع الزراعي، مثمنا جهود الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي في تعزيز التنمية الزراعية ومعالجة المشاكل والتحديات التي تعيق هذا القطاع، لافتاً إلى الدور المعول على الهيئة في تحقيق التنمية الزراعية وصولا إلى الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

ودعا النعيمي كوادر الهيئة والباحثين إلى مواصلة الجهود لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي ودعم المساعي الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاسهام في تقليص فاتورة الاستيراد من الخارج ورفع مستوى الوعي بأهمية التوسع في إنتاج المحاصيل النقدية بما من شانه تعزيز الاقتصاد الوطني.

الورشة التي هدفت الى استعراض ومناقشة وتقييم نتائج دراسات الموارد الطبيعية والخارطة المحصولية في 39 مديرية بمحافظات صعدة والجوف وحجة وصنعاء، كما هدفت إلى تقييم دراستي التوسع العمراني وآثاره على الأراضي الزراعية في مدينتي عمران وذمار، أكدت أيضا على أهمية تحديث البيانات المناخية والتوسع في شبكات محطات الأرصاد، للاستفادة منها في الدراسات المتعلقة بالموارد الطبيعية والخارطة المحصولية.

وشددت التوصيات الصادرة عن الورشة على ضرورة الاستمرار في دراسة تقييم خصوبة التربة وصلاحية الأراضي والتركيب المحصولي، وزيادة العينات المأخوذة من المديريات التي سيتم دراستها بحيث تمثل الأراضي الزراعية بشكل أكبر في المديريات الغير مدروسة.

كما أوصت الورشة التي شارك فيها 70 باحثًا وأكاديميًا وأخصائياً في مجال الموارد الطبيعية والزراعة وممثلو المؤسسات الحكومة وصناع القرار وواضعي السياسات، على أهمية تكاتف الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لإيقاف البناء على الأراضي الزراعية وتوجيه البناء على الأراضي الهامشية والصخرية، وكذا عمل ضوابط لاستخدام الطاقة الشمسية في الاستخدام الزراعي للحد من استنزاف المياه، الى جانب تفعيل دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بضرورة إضافة الأسمدة العضوية والمعدنية بالكميات الموصى بها في تحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية.

كما تطرقت التوصيات الى عدد من الجوانب المتعلقة بتطوير الجانب الزراعي منها إنشاء مشاتل زراعية لإكثار النباتات المهددة بالانقراض، ودراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على الغطاء النباتي وإعطاء الباحثين الوقت الكافي للدراسات الميدانية.