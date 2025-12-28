بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 5.47 نقطة، بنسبة 0.06 في المئة، ليبلغ مستوى 8983.54 نقطة.

وتم تداول 154.6 مليون سهم عبر 11752 صفقة نقدية بقيمة 42.18 مليون دينار كويتي (نحو 128.6 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 46.59 نقطة بنسبة 0.56 في المئة، ليبلغ مستوى 8323.10 نقطة، من خلال تداول 74.8 مليون سهم عبر 6312 صفقة نقدية بقيمة 15 مليون دينار (نحو 45.7 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 4.27 نقطة بنسبة 0.04 في المئة، ليبلغ مستوى 9591.48 نقطة من خلال تداول 79.7 مليون سهم عبر 5440 صفقة، بقيمة 27.16 مليون دينار، (نحو 82.8 مليون دولار).

في موازاة، ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 54.47 نقطة بنسبة 0.63 في المئة، ليبلغ مستوى 8754.67 نقطة من خلال تداول 49.5 مليون سهم عبر 3793 صفقة نقدية بقيمة 11.3 مليون دينار، (نحو 34.4 مليون دولار).