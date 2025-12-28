أخبار اليمن : الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من غزة

الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من غزة
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن 10 أسرى من قطاع غزة، كانوا قد اعتُقلوا خلال العمليات العسكرية البرية في مناطق متفرقة من القطاع.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الاحتلال أفرج عن 10 أسرى من غزة، ونقلهم مباشرة إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج، برفقة طواقم الصليب الأحمر الدولي.
وذكرت أن الأسرى المفرج عنهم هم: أسامة عبد حافظ النجار (60 عاماً)، رائد رمزي عمر عبد المنعم (20 عاماً)، حسام عبد الله محمد العبسي (40 عاماً)، محمد إياد سليمان مقداد (32 عاماً)، حمزة حسين محمد أبو عميرة (34 عاماً)، رائد محمود عبد القادر العفيفي (45 عاماً)، فؤاد نافذ فؤاد الهبيل (30 عاماً)، علاء رجب رشاد الهسي (20 عامًا)، وأحمد رشاد رجب العسي (20 عاماً).
يُذكر أن عمليات الإفراج عن المعتقلين تتم بشكل متقطع عبر السياج الفاصل، وغالباً ما تظهر على المفرج عنهم علامات سوء التغذية والإرهاق الجسدي والنفسي نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.
