أخبار اليمن : تحذير رسمي لسكان هذه المناطق: استعدّوا

تحذير رسمي لسكان هذه المناطق: استعدّواتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء صحوة وباردة في المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية وغائمة جزئياً وهطول أمطار على المناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء صحوة وباردة أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية مع احتمالية تشكّل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من مرتفعات محافظات تعز، الضالع، أبين، شبوة، حجة وتكون قطع متفرقة من السحب الركامية المنخفضة نهاراً.

في حين قد تكون الأجواء غائمة جزئياً مع احتمالية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى والساحل الجنوبي والمناطق الداخلية المحاذية له، والرياح نشطة جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وأقصى سرعة لها 25 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية قد تكون الأجواء صحوة وباردة نسبياً خلال الليل والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

ونبه المركز المواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من برودة الأجواء.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.