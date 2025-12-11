نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعاونها مع كبار صناع الموسيقى..صوفيا تطرح أحدث أغانيها "زى الجبل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة صوفيا أحدث أغانيها بعنوان زى الجبل من كلمات وألحان حماده فراويلة وتوزيع وميكس وماستر أحمد وجيه وإشراف عام سعيد امام وإنتاج روتانا ومنتج فني وليد قنديل ومدير انتاج احمد عبدالهادى.

وتأتي أغنية زى الجبل بعد تعاون صوفيا مع عدد من كبار صناع الموسيقى من الشعراء والملحنين والموزعين منهم تامر حسين وملاك عادل ومحمد يحيي وغيرهم في أغانيها السابقة.

كلمات أغنية زى الجبل

وتقول كلمات أغنية زى الجبل: أنا أبان تمام بس جوايا متكسر مدمر مفيش غير خراب، وبالليل بالذات في بيني وبين الذات عاركة تتعب الاعصاب، القلب مدينة مافيها سكان، النار ماسابت مكان والحلو اللي باقي منه مش هتلاقي غير حبة تراب، بس زى الجبل زى الجبل وبصبر جمل معرفش مالي معمولي عمل، ولا طب اي جرالي طب اي اللي حصل، وانا طيب زى أبويا متعودتش أخون والناس بوشوش كثيرة على كل لون تتلون، الله يسامحك يابا ليه مقولتليش من الأول وزرعت فيا طيابة، والدنيا غير الأول، سيبوني في حالي معرفش عين مين دى اللي راشقة في حياتي وقالبة كياني، شيفني من برة بس انا من جوة والله بعاني، لو فاكرين حياتي جميلة تعالوا عيشوا مكاني، ده عينكم صابتني على الأرض وربي نجاني، بس زى الجبل زى الجبل ويصبر جمل، معرفش مالي معمولي عمل.







وتأتي أغنية زى الجبل بعد طرح المطربة صوفيا عدة أغانى مع روتانا منهم يازعلانين من كلمات تامر حسين وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد وجيه، وأغنية بتحكي في إيه من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيي وتوزيع جيزو، وأغنية ربنا استجاب كلمات محمد الغنيمي وألحان راعي وتوزيع شريف قاسم، وأغنية لفة كلمات حماده فراويلة.