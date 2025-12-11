نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوال الزغبي تشعل القاهرة في ليلة رأس السنة.. سهرة استثنائية بصوت “الذهب” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لاستقبال العام الجديد مع جمهورها في القاهرة، حيث تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في أحد الفنادق الكبرى ليلة رأس السنة، في سهرة يُتوقّع أن تكون من أقوى حفلات الموسم. وتقدّم “الذهب” خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها التي تركت بصمة خاصة في قلوب محبّيها، وسط أجواء طربية راقية وكاريزما اعتاد عليها الجمهور العربي على مدار مسيرتها المشرقة.

نوال الزغبي تعود بـ "إنت مين" وتواصل نجاحاتها

وكانت النجمة اللبنانية قد طرحت مؤخرًا أحدث أغنياتها "إنت مين" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي إحدى أغاني ألبومها الجديد، لتضيف عملًا جديدًا إلى سلسلة نجاحاتها التي تحظى بانتشار واسع وتفاعل كبير على منصات التواصل.

الأغنية تحمل كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتأتي بأسلوب موسيقي يعزز حضور نوال المتجدد وقدرتها المستمرة على مواكبة الذوق المعاصر دون التخلي عن هويتها الفنية.

"مشاعر".. ألبوم يحصد الملايين

وتألقت نوال أيضًا في ألبومها الأخير "مشاعر" الذي سجّل نجاحًا ملحوظًا، بعدما تخطت أربع من أغانيه حاجز 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب. وجمعت الزغبي في هذا الألبوم بين النكهتين المصرية واللبنانية، وقدّمت أعمالًا لامست الجمهور، من بينها:

ماضي وفات – كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم

أجي بالدلع – كلمات تامر حسين وألحان مدين

وقت الشدة – كلمات هناء الشيخ وألحان أحمد بركات

يا مشاعر – كلمات أحمد عصام وألحان الشاب سامر

ومع اقتراب ليلة رأس السنة، ينتظر محبو النجمة الذهبية حفلًا يليق بتاريخها الفني الطويل، وأجواء موسيقية مفعمة بالحيوية والاحتفال لاستقبال عام جديد بصوت نوال الزغبي الذي لا يخفت بريقه.