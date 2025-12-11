نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ورد وشوكولاتة" يعود.. موسم ثاني مليء بالأسرار والخيانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد النجاح الساحق والجدل الكبير الذي أثاره الموسم الأول، أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل ورد وشوكولاتة عن بدء التحضيرات لإطلاق الموسم الثاني، وسط توقعات بمفاجآت صادمة وصراعات أكثر إثارة بين الحب والخداع.

ونشرت الجهة المنتجة عبر إنستجرام منشورًا مقتضبًا جاء فيه: "بدأنا العمل على الموسم الثاني من مسلسل ورد وشوكولاتة"، لتضع عشاق المسلسل على موعد مع أحداث جديدة قد تهز مشاعرهم وتكشف أسرار الشخصيات الغامضة.

أحداث مشوقة وغموض متصاعد

يستمر المسلسل في كشف قصة مروة، الإعلامية الجريئة التي تقدم برنامجًا صادمًا على إحدى القنوات الفضائية، حيث تتقاطع حياتها مع صلاح، المحامي النافذ، فتتغير حياتها رأسًا على عقب. الحب، الخيانة، الأسرار المظلمة، والصراعات النفسية سيطغى على الموسم الجديد، فيما تواجه مروة اختبارات قاسية بين قلبها وعقلها، وسط مفاجآت قد تصدم جمهورها.

المسلسل يضم إلى جانب زينة ومحمد فراج كل من مريم الخشت، صفاء الطوخي، مراد مكرم، مها نصار، وتأليف محمد رجاء، وإخراج محمد جمال العدل، مع وعد بمشاهد مثيرة ومليئة بالغموض والتشويق.

أعمال زينة المقبلة

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة زينة لعرض فيلمها الجديد بنات الباشا، إلى جانب النجمة سوسن بدر، قريبًا في جميع دور العرض.

