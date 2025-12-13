الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الفنان المصري عمرو سعد عن إغلاق الملف القانوني المتعلق بإحدى معجباته، والتي كانت تلاحقه في محيط سكنه وأثناء تردده على النادي الرياضي على مدار 8 أشهر.

عمرو سعد يغلق ملف معجبته

وأكد محامي الفنان عمرو سعد أن الفتاة وقعت على تعهد أمام جهات التحقيق يضمن عدم ملاحقتها له، وإغلاق المحضر بالتراضي "أتعهد بعدم التعرّض أو مضايقة الفنان عمرو سعد، وتم الصلح بيننا بالتراضي".

ورحب عمرو سعد بالصلح، وإغلاق المحضر، مشيدا بالاجراءات القانونية وانهاء القضية ضمن إطار ودي.

وكان عمرو سعد قد قدم محضرا سابقا ضد فتاة كانت تلاحقه ضمن محيطه وتضايقه على مدى فترة طويلة، وقد استطاع إثبات ذلك في التحقيق.

ومن جانبه، بدأ عمرو سعد بتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "عباس" المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2026.