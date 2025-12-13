الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد تداول إشاعات ارتباط الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز بطبيبها عند نشرها صورة تجمعها معه.

ياسمين عبدالعزيز تنفي خبر ارتباطها

نفت الممثلة ياسمين عبدالعزيز أمس عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" إشاعات ارتباطها بطبيبها قائلة "كل شوية يطلعوا عليا شائعات اتصورت مع الدكتور بتاعي قالوا إن في بينا حاجة عايزين يشوفولي أي حد وخلاص"

وأكدت أنها لا تثق بأي شخص، وأن الحب غير موجود في حياتها بالوقت الحالي، مؤكدة على أن الحب موجود فقط في الدراما، وإذا حصل ووقعت في الحب لن تعلن وستبقي الموضوع بعيدا عن جمهورها وتفضل الاحتفاظ بالخصوصية.

وأضافت، أنها تركز في الوقت الحالي على حياتها ونجاحاتها وتربية أبنائها فقط، وأنها تعلمت أن تفكر بعقلها، لأنها ظلت على مدار حياتها تفكر بقلبها ما تسبب لها في مشاكل "خبطات".

من جانبه، كشف وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين عبدالعزيز، عن أغنيتها الجديدة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "انا منكسرش، قرر صديقي الشاعر بهاء الدين محمد كتابة أغنية جديدة بعنوان (أنا منكسرش)".