الرياض - كتبت رنا صلاح - قامت بلدية الرصيفة بمراجعة شاملة لعطاء نقل النفايات والآليات المتبعة في إدارة النفايات الصلبة داخل حدود المدينة، وفقا للناطق الإعلامي للبلدية، محمد بن ختلان.

طرح عطاء لنقل النفايات الى مكب الغباوي

وأكد في تصريح لـ (بترا) السبت، أنه بناء على تقارير الجهات الفنية والبيئية تم طرح عطاء لنقل النفايات العائدة للمدينة من المحطة التحويلية للنفايات الصلبة المستأجرة داخل حدود مدينة الزرقاء الى مكب الغباوي.

وأشار الى أنه تم طرح العطاء حسب الأصول والشروط الرسمية، حيث تم الإعلان عنها رسميا سواء بالصحف الرسمية او صفحة بلدية الرصيفة الرسمية.

وأضاف، إنه من خلال التقارير الفنية والبيئية ثبت للبلدية التأثيرات السلبية للمحطة التحويلية السابقة التي كانت تقع في منطقة العامرية/حي الحسين من حيث انتشار الروائح الكريهة ووصولها الى الإحياء السكنية المجاورة وزيادة تكاثر الحشرات والقوارض، حيث تم إغلاقها والانتقال الى الموقع الجديد ولا نية لدى البلدية لإعادة تفعيل المحطة السابقة.