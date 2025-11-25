رئيس الوطنية للانتخابات: رصدنا كل ما يُبث على السوشيال ميديا ونتعامل معه قانونًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 10:32 مساءً - أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت انضباطًا واضحًا يفوق ما كان في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية جرت في 73 دائرة انتخابية وسط رقابة دقيقة ومتابعة مستمرة لكل ما يحدث داخل اللجان وخارجها.

متابعة لجان الانتخابات

وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، المذاع على قناة دي ام سي، أن الهيئة لم تكتفِ بمتابعة اللجان الفرعية وأعمال الاقتراع فحسب، بل تابعت أيضًا بشكل دقيق ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها وفقًا للقانون، وذلك من خلال الغرفة المركزية بالهيئة وبالتعاون مع وزارة الداخلية للتحرك السريع تجاه أي شكوى.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المواطنين شعروا بوجود تغيير حقيقي في المرحلة الثانية، حيث لمسوا درجة عالية من الانضباط، في ظل الإجراءات الصارمة التي اتُّخذت لمواجهة المخالفات التي تسببت سابقًا في إبطال دوائر خلال المرحلة الأولى، وأضاف أن الهيئة أثبتت حرصها الكامل على حماية صوت المواطن وضمان النزاهة والتجرد.

الدعاية الانتخابية بمحيط اللجان

وشدد بدوي على أنه لا وجود للدعاية الانتخابية في محيط اللجان اليوم، بعدما كانت أحد أبرز الشكاوى التي أثرت على نتائج المرحلة الأولى، مؤكدًا نجاح الهيئة في التغلب على هذا الخلل.

واختتم مشيرًا إلى أن كثافات الناخبين ما زالت متواصلة في بعض اللجان على الرغم من تجاوز الساعة التاسعة مساءً، في مؤشر يعكس ارتفاع معدلات الإقبال وحرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.