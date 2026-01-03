الصومال: مقتل أكثر من 20 عنصرا إرهابيا في عملية عسكرية بمحافظة باي

- 1/2
- 2/2
احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 11:19 صباحاً - أفادت وسائل إعلام صومالية بأن أكثر من 20 عنصرا إرهابيا بينهم قيادات قتلوا في عملية عسكرية مشتركة للجيش الصومالي والشركاء الدوليين في محافظة باي جنوبي الصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم /السبت/ أن العملية العسكرية المخططة التي نفذتها القوات الخاصة "دنب" جرت بالتعاون مع الشركاء الدوليين في منطقة بولى فولي بمحافظة باي.
وأشارت الوكالة إلى أن العملية العسكرية استهدفت قواعدتستخدمها العناصر الإرهابية للتخطيط للهجمات الإرهابية.