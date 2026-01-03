الصومال: مقتل أكثر من 20 عنصرا إرهابيا في عملية عسكرية بمحافظة باي

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم /السبت/ أن العملية العسكرية المخططة التي نفذتها القوات الخاصة "دنب" جرت بالتعاون مع الشركاء الدوليين في منطقة بولى فولي بمحافظة باي.

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 11:19 صباحاً - أفادت وسائل إعلام صومالية بأن أكثر من 20 عنصرا إرهابيا بينهم قيادات قتلوا في عملية عسكرية مشتركة للجيش الصومالي والشركاء الدوليين في محافظة باي جنوبي الصومال.

