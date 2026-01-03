السنغال ضد السودان.. أسود التيرانجا أول المتأهلين لربع نهائى أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 09:31 مساءً - تأهل منتخب السنغال لربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب، بعد فوزه على نظيره منتخب السودان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب طنجة الكبير، في أولى مواجهات مباريات دور الـ 16 من البطولة.

السنغال ضد السودان

كان منتخب السودان البادئ بالتسجيل في المباراة، بعد مرور 6 دقائق على البداية بأقدام اللاعب عامر عبد الله من تسديدة رائعة سكنت على يمين إدوارد ميندي حارس السنغال.

وأصبح عامر عبد الله هو أول لاعب يسجل هدفا للسودان في الأدوار الإقصائية بكأس إفريقيا منذ عام 1970 عندما سجل محمد العاصر هدفا أمام غانا في المباراة النهائية.

ونجح باب جاي في إدراك هدف التعادل لمنتخب السنغال في الدقيقة 29 من زمن المباراة من تسديدة زاحفة على يسار الحارس السوداني.

وعاد نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني لمنتخب أسود التيرانجا في الدقيقة 3+45 من تسديدة قوية.

وأصبح باب جاي أول لاعب في تاريخ السنغال يسجل هدفين في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفي الشوط الثاني، اختتم ابراهيم مباي ثلاثية المنتخب السنغالي في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

ويواجه منتخب السنغال في ربع نهائي البطولة، الفائز من مواجهة تونس ومالي، يوم 9 يناير الجاري.

تشكيل السنغال

يخوض منتخب السنغال المباراة بالتشكيل التالي:

إدوارد ميندي، موسى نياخاتي، عبد الله سيك، إسماعيل جاكوبس، كريم دياتا، إدريسا جانا جاي، باب جاي، حبيب ديارا، إسماعيلا سار، ساديو ماني ونيكولاس جاكسون

تشكيل السودان يبدأ منتخب السودان بالتشكيل التالي:

منجد، شيدي، ارنج، كرشوم، بخيت، أبو عاقلة، طيفور، ولى الدين، أمير، عيسى، مو عبد الرحمن