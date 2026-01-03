العالم اليوم - السودان يودع أمم إفريقيا على يد السنغال

انتم الان تتابعون خبر السودان يودع أمم إفريقيا على يد السنغال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يناير 2026 09:23 مساءً - أصبح منتخب السودان أول مودعي كأس أمم إفريقيا من مرحلة خروج المهزوم، بعد خسارته 1-3 أمام السنغال، السبت، في افتتاح دور الـ16 من المسابقة التي يحتضنها المغرب.

ولم يتمكن "صقور الجديان" من الحفاظ على تقدمهم بهدف نظيف في دقائق اللقاء الأولى، لتتلقى شباكهم 3 أهداف جعلت السنغال أول منتخب يحجز مقعدا في دور الثمانية.

وافتتح عامر عبد الله التسجيل للسودان على عكس مجريات ‌اللعب ​في الدقيقة السادسة، إثر تمريرة من والي الدين خضر استقبلها عبد الله داخل منطقة الجزاء وسددها في الزاوية البعيدة لمرمى السنغال.

وردت ​السنغال بهدف التعادل عبر بابي جي في الدقيقة 29، بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني وتسديدة من خارج منطقة ‍الجزاء.

وأضاف جي الهدف الثاني له في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ‌للشوط الأول، بعد تمريرة رائعة أخرى من نيكولاس جاكسون.

وأكمل إبراهيم مباي ثلاثية السنغال في الدقيقة ‌77، إثر تمريرة بينية من ماني لينطلق مباي بالكرة ويسدد بقوة في الشباك.

وستنتظر السنغال الفائز من لقاء مالي وتونس الذي سيقام في وقت لاحق من السبت.