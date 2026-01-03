الرئيس السيسي يبحث مع رئيس جامبيا تعزيز التعاون ويؤكد دعم مصر لاستقرار غرب أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 09:31 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال يأتي في إطار الاحتفال بمرور ستين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وجامبيا، حيث أكد الرئيسان أهمية الدفع قدمًا بالتعاون في مختلف المجالات، لا سيما القطاعات الاقتصادية والتنموية والتعليمية، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات تناولت آفاق زيادة التبادل التجاري وتيسير مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي، إلى جانب بحث فرص توسيع نشاط الشركات المصرية في جامبيا، خاصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات. ومن جانبه، أعرب الرئيس الجامبي عن تقديره للتعاون القائم في المجال الصحي، مثمنًا إنشاء مركز طبي مصري في العاصمة بانجول والدعم الذي تقدمه مصر في هذا الإطار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، حيث جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات وإنهاء الصراعات مع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. كما تم التأكيد على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.