منتخب الفراعنة يخوض مرانه الرئيسى استعدادا لمواجهة بنين فى أمم أفريقيا (صور)

حسام حسن يحضر لأكثرة من طريقة لمهاجمة بنين

ويعمل حسام حسن على تدريب المنتخب على أكثر من طريقة هجومية لتطبيقها أمام دفاع بنين المتوقع، ومحاولة التسجيل المبكر لإنهاء اللقاء واللعب بأريحية ومنح الفرصة لأكثر من لاعب خلال المباراة.

وعكف حسام حسن على مشاهدة مباريات منتخب بنين في مجموعته من أجل دراسة كل كبيرة وصغيرة عن المنافس ووضع الخطة المناسبة لعبور هذه العقبة من أجل مواصلة المشوار نحو اللقب الثامن في تاريخه.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، ثم حقق انتصارًا مهمًا على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، قبل أن يختتم مرحلة المجموعات بتعادل سلبي أمام أنجولا، ليؤكد أحقيته بصدارة المجموعة ويواصل مشواره نحو اللقب القاري.



ويسعى منتخب مصر لاستعادة لقب بطولة أمم أفريقيا الغائب منذ عام 2010 بعد الثلاثية التاريخية التي حققها الفراعنة تحت قيادة حسن شحاتة.ويدخل منتخب مصر البطولة بطموح واضح يتمثل فى استعادة الهيبة القارية، وإضافة النجمة الثامنة إلى سجل إنجازاته، بعدما توقفت المسيرة عند 7 ألقاب، وخسر الفراعنة نهائي البطولة في مناسبتين مؤلمتين خلال نسختي 2017 و2021 أمام الكاميرون والسنغال، ليبقى الحلم مؤجلًا حتى إشعار آخر.ويمتلك منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، ويأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب، وغانا في المركز الثالث برصيد 4 ألقاب.