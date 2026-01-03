توافد الناخبين على دائرة الوراق للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 11:19 صباحاً - بدأ منذ قليل الناخبون بدائرة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة فى التوافد بكثافة على اللجان الانتخابية التى فتحت أبوابها صباح اليوم السبت، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من التصويت بانتخابات مجلس النواب بدائرة الوراق وطناش.

توافد الناخبين على لجان التصويت

اللجان تفتح أبوابها أمام الناخبين

فتحت صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية بدائرة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 في الدائرة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وغدا الموافقين 3 و4 يناير 2026.

توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم

انتظام العمل فى لجان الوراق

وانتظم العمل فى اللجان الفرعية حيث قام القضاة المشرفين على الانتخابات، بإثبات اجراءات فتح اللجنة فى محاضر رسمية والتأكيد من صناديق الاقتراع والأدوات المستخدمة فى التصويت ثم السماح للناخبين بالدخول.

وفور دخول الناخب إلى اللجنة يتم تقديم بطاقة الرقم القومي إلى رئيس اللجنة لتأكد من شخصيته وأنه من أبناء الدائرة الانتخابية واسمه فى كشوف الناخبين، يقوم الموظف المعاون لرئيس اللجنة بإثبات حضور الناخب الذى يحصل على بطاقتي اقتراع من القاضى إحداهما تتضمن أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية بالنظام الفردي، والثانية تتضمن أسماء المرشحين بنظام القائمة ورمزها الانتخابي، حيث يقوم الناخب وراء الستار بالاداء بصوته.

الانتخابات في دائرة الوراق وطناش