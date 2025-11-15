الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد فيروس التهاب الكبد «بي» أحد أخطر الفيروسات التي قد تصيب الإنسان، نظراً لتأثيره المباشر على خلايا الكبد وما قد يسببه من مضاعفات خطيرة إذا لم يتم اكتشافه في الوقت المناسب. ويؤكد الأطباء أن التشخيص المبكر يلعب دوراً حاسماً في تجنب تطور المرض وتسريع فرص التعافي.

ظهور هذه العلامة على البول دليل على إصابتك بمرض خطير.. أوعى تتجاهلها

تحذير من تغيّر لون البول

ووفقاً لما نشره موقع «مايو كلينك» المتخصص في الشؤون الطبية، فإن أعراض التهاب الكبد «بي» تختلف حدّتها من شخص لآخر، وقد تبدأ بالظهور خلال فترة تتراوح بين شهر وأربعة أشهر من الإصابة، بينما قد تظهر لدى البعض في وقت أبكر لا يتجاوز الأسبوعين.

وأشار التقرير إلى أن فئة من المصابين – خصوصاً الأطفال – قد لا يعانون من أي أعراض ملحوظة سواء في الإصابة الحادة أو المزمنة، وهو ما يزيد من أهمية الفحص الدوري والمتابعة الطبية.

وتشمل أبرز أعراض التهاب الكبد «بي» ما يلي:

آلام في الجزء السفلي من البطن أو المعدة.

تحوّل لون البول إلى اللون الداكن.

ارتفاع في درجة الحرارة.

آلام في المفاصل.

فقدان الشهية بشكل واضح.

اضطرابات في المعدة مصحوبة بالغثيان أو القيء.

شعور عام بالتعب والإنهاك الشديد.

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)، ويختلف ظهور هذه العلامة باختلاف لون البشرة.

نصائح للوقاية والاكتشاف المبكر

وفي سياق متصل، يشدد الأطباء على ضرورة الانتباه لأي من هذه الأعراض ومراجعة الطبيب فور ملاحظتها، مؤكدين أن الكشف المبكر يساهم في السيطرة على المرض وتقليل مخاطره وتعزيز فرص الشفاء بشكل كبير.