الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا سولوماتينا، تحذيراً من شرب نوع معين من الشاي، وذلك بعدما طالبت هيئة حماية المستهلك في البلاد من أصحاب مصانع الشاي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنقية منتجاتهم من المواد الخطرة الموجودة فيها، والتي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين.

احذر هذا النوع من الشاى ولا تتناوله من اليوم يوجد بداخله ماده خطيره تدمر صحتك

وقالت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا سولوماتينا، في تصريحات صحفية، إنه تم العثور على بقايا مبيدات حشرية في بعض أنواع الشاي المعروفة بما في ذلك الشاي الأسود، والشاي الأخضر المعبأ في أكياس “الشاي الفتلة”، مشيرة إلى أنه تكمن خطورة الشاي المعبأ في أكياس في احتوائه على بقايا مبيدات صغيرة.

تحذير من تناول هذا النوع من الشاي

وأضافت أنه من الخطورة، أن مادة الكيس نفسه تحتوي على جزيئات بلاستيكية، كما أن التعرض لهذا النوع من الشاي لمصادر الغبار المختلفة بل والأخطر من ذلك أن هذا النوع من الشاي يتطور فيه العفن بسرعة، كما أن الشاي المعبأ في أكياس “شاي الفتلة” أكثر خطورة على صحتك بسبب الرطوبة والشمس.

طريقة معرفة الشاي الجيد

وقدمت خبيرة التغذية الروسية، عدداً من النصائح أثناء شراء الشاي للتأكد من جودته، ومن بينها ما يلي:

الابتعاد عن شاي الفتلة قدر الإمكان.

اختيار الأنواع ذات أوراق الشاي الكبيرة.

الحرص على اختيار الشاي المخزن في عبوات شفافة أو تلك التي تسمح لك برؤية ما بداخلها.

التأكد من مدة صلاحيته باستخدام طريقة التخزين الصحيحة.

فوائد الشاي الأخضر

وكشفت خبيرة التغذية، أن الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية، لذلك فهو يحسن الأداء والتركيز، ولكن شددت على ضرورة تناوله باعتدال بحيث لا يتجاوز 4 أكواب يومياً، وتجنب وضع كميات كبيرة في الكوب لأنها تضر القلب والدماغ والأعصاب عند الإسراف.