الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد الكمون واحداً من أشهر التوابل في العالم، ولا يكاد يخلو منه أي منزل عربي أو غير عربي، نظراً لخصائصه الفريدة ونكهته المميزة التي تضيف لمسة خاصة لمختلف الأطباق. إلى جانب ذلك، يُعرف الكمون بفوائده الصحية العديدة، مما يجعله عنصراً أساسياً في الطبخ وفي الوصفات العلاجية الطبيعية على حد سواء.

عشبة رخيصة جدًا وفي نفس الوقت فوائدها من دهب.. تقضي على الإمساك وأحسن حل لتنشيط الدماغ والذاكرة

يمتلك الكمون مجموعة واسعة من الفوائد، ويرجع ذلك إلى احتوائه على بذور غنية بالمعادن والخصائص الطبية، ومن أبرز فوائده:

فوائد الكمون الصحية

تعزيز المناعة بفضل احتوائه على مركبات مضادة للبكتيريا.

مضاد للأورام ويساعد على حماية الجسم من بعض الأمراض الخطيرة.

تنشيط إفراز اللعاب والإنزيمات المعوية مما يساهم في تحسين عملية الهضم.

علاج ضعف الشهية وتهدئة اضطرابات الجهاز الهضمي مثل القيء والإسهال وآلام المعدة.

غني بالحديد والكالسيوم والفسفور والفيتامينات الضرورية لتعزيز صحة الجسم.

تقوية الذاكرة ودعم وظائف المخ.

تجعل هذه الفوائد الكمون أحد أهم التوابل التي ينصح بإضافتها إلى النظام الغذائي اليومي لتحسين الصحة العامة.

استخدامات الكمون في المطبخ

يستخدم الكمون في العديد من المطابخ حول العالم، وخاصة في المطبخ العربي واللاتيني. ومن أبرز استخداماته:

يدخل بشكل أساسي في توابل التاكو الشهيرة.

يُضاف إلى الحمص والأرز والخضروات لإكسابها نكهة غنية ومميزة.

يستخدم في تتبيل الدواجن واللحوم المشوية والمأكولات البحرية.

يدخل في تحضير العديد من الأطباق التقليدية والعالمية لقدرته على تعزيز النكهة الطبيعية للطعام.

وقد أشارت تقارير من موقع مايو كلينك الأمريكي إلى أن الكمون عنصر رئيسي في كثير من الوصفات، خاصة تلك المعتمدة على خبز الذرة والمكونات النباتية.