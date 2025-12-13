الرياض - كتبت رنا صلاح - منذ العصور القديمه اعتمد الانسان على الاعشاب كجزء اساسي من العلاج والغذاء، لما تحتويه من مركبات فعاله تسهم في تحسين الصحه والوقايه من الامراض، لم تكن تلك النباتات مجرد مكونات للطعام، بل كانت اساس الطب الشعبي، حيث استخدمها الحكماء في وصفات تداوي الجسد وتقوي المناعه، ومن الاعشاب التي اثبتت قدرتها العلاجيه الزعتر والشمر، فكلاهما يجمع بين الفائده الغذائيه والدور الوقائي، ويمكن استخدامهما بطرق بسيطه وفعاله في المنزل.

"هيغيرو حياتك 360 درجة"... اعشاب طبيعيه متوفره في كل مكان سفاحه في قتل البكتيريا والفيروسات

الزعتر ومركباته المطهره والمقويه للمناعه

الزعتر من الاعشاب العطريه الغنيه بمركبات مثل الثيمول والكافور، وهي مواد تسهم في تطهير الجهاز التنفسي وقتل البكتيريا والفيروسات، و يستخدم مغلي الزعتر في علاج الكحه والاحتقان، كما يساعد في تهدئه التهابات الحلق وتنشيط الدوره الدمويه، و يمكن استخدامه كمضمضه للفم او كمشروب ساخن مع العسل، ويعتبر ايضا من المقويات الطبيعيه للجهاز المناعي، خاصه في فترات البرد والانفلونزا.

الشمر وخصائصه الهضميه والمهدئة

اما الشمر، فهو من الاعشاب الغنيه بمضادات الاكسده والزيوت الطياره مثل الأنيثول، ويستخدم بشكل واسع في علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات وتقلصات المعده، و كما يعتبر مشروبا مهدئا للاعصاب ويساعد على الاسترخاء وتحسين النوم، و ينقع الشمر في ماء مغلي لعده دقائق ثم يشرب دافئا بعد الوجبات، ويمكن اضافته الى خلطات اعشاب اخرى مثل النعناع والبابونج لمزيد من الفائده والراحه الهضميه.