7 أعراض لتلف الكلى تظهر في الساقين واليدين 

يتسبب مرض الكلى في حدوث خلل في وظائفها وعدم قدرتها على تنقية الدم بشكل سليم، مما قد يسبب تراكم الفضلات والسوائل في الجسم، ورغم أن الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة به هي داء السكري وارتفاع ضغط الدم، إلا أن هناك علامات مبكرة قد تظهر في الساقين واليدين يمكن أن تنبهك إلى وجود مشكلة، وفي هذا المقال سنتعرف على أهم 7 علامات قد تظهر في ساقيك وقدميك وأصابعك وذراعيك ويديك عندما لا تعمل كليتيك بشكل صحيح، وذلك وفقًا لما ذكره موقع healthsite.

أعراض تلف الكلى في الساقين واليدين

هناك بعض العلامات والأعراض التحذيرية التي قد تظهر في اليدين والساقين، وتشير إلى أن الكليتين تواجهان صعوبة كبيرة في العمل بشكل صحيحن وهي على النحو التالي:

تورم غير عادي

في حالة إذا لاحظت بعض التورم في كاحليك وقدميك وكذلك يديك، وقد تشعر أن الأحذية أصبحت أضيق من المعتاد، ولكن السبب وراء ذلك قد يكون خلل في وظائف الكلى وبالتالي يتسبب في احتباس الماء والأملاح في الجسم، وفي حالة إذا بدأت تشعر بالانتفاخ المستمر فلا ينبغي عليك تجاهل ذلك لأنه مرتبط في الغالب بمشاكل الكلى.

برودة اليدين والقدمين

إذا كنت تعاني من برودة مستمرة في يديك وقدميك، فقد يكون السبب هو ضعف الدورة الدموية، وبالتالي يقلل من وصول الأكسجين إلى أنسجتك، وحتى مع وجود درجة حرارة طبيعية، قد تشعر ببرودة يديك وقدميك، لذا ينبغي عليك استشارة الطبيب عند الشعور بهذه الأعراض.

جفاف الجلد والحكة

قد يبدأ الأمر بجفاف الجلد وتقشره أو حتى حكة مستمرة في الساقين والذراعين، والسبب في ذلك قد يكون اختلال توازن المعادن والسوائل داخل الجسم، ورغم أن البعض يتجاهل هذه المشكلة، إلا أنها قد تكون علامة مبكرة على الإصابة بأمراض الكلى.

تقلصات العضلات

قد تعاني من تشنجات عضلية مفاجئة وغير مبررة في الساقين أو حتى اليدين، وقد تظهر هذه التشنجات حتى أثناء الراحة، ومن أبرز أسبابها اختلال توازن الأملاح في الجسم، أو أمراض الكلى.

وخز أو خدر فى اليدين

يمكن أن تشعر بوخز أو تنميل في اليدين والقدمين، وقد يبدأ بوخز خفيف، إلا إنه قد يتفاقم مع مرور الوقت، وقد يكون علامة على صحة الكلى.

آلام المفاصل والعظام

في حالة إذا كنت تعاني من آلام في المفاصل، فيمكن أن يكون ذلك سبب في ضعف الكلى الذي يمكن أن يضعف العظام والمفاصل، كما قد يكون بسبب نقص الكالسيوم والفوسفور، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بالكسور، وإذا كنت تواجه هذا، فهذا يعني أنك بحاجة إلى الذهاب إلى الطبيب لإجراء الكشف المبكر.

تغيرات في لون الجلد

الإصابة بأمراض الكلى قد تؤدي إلى تقليل إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يسبب شحوبًا في لون البشرة يظهر بوضوح على اليدين والساقين، وفي بعض الحالات يمكن أن يلاحظ اسمرار في الجلد أيضًا، وهو أمر يجب الانتباه إليه وعدم إهماله.

كيفية منع تلف الكلى بشكل طبيعي؟

يمكنك الوقاية من الفشل الكلوي من خلال ممارسة الرياضة بانتظام، وإدارة التوتر، وإجراء بعض التغييرات البسيطة في نظامك الغذائي، فهذه العادات تساعد بشكل كبير في الحفاظ على صحة الكلى.