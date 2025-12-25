الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر عصير البنجر مشروب رائع يتميز بلونه الأحمر الداكن، فهو ليس مجرد إضافة لذيذة إلى نظامك الغذائي، ولكنه أيضًا كنز من الفوائد الصحية، وخصوصا لصحة القلب والشرايين، وفي السطور القادمة سوف نتعرف على فوائد عصير البنجر.

مشروب سحري لفتح الشرايين وخفض ضغط الدم.. فوائده مدهشة

كيف يساعد عصير البنجر على فتح الشرايين؟

ووفقًا لما ذكره موقع “Verywell Health”، يحتوي البنجر على كمية عالية من النترات، حيث أنها مركبات يتم تحويلها في الجسم إلى أكسيد النيتريك، فهي مادة تساعد على توسيع الأوعية الدموية وفتح الشرايين المسدودة، مما يسهل تدفق الدم ويخفض ضغط الدم، ويساعد استهلاكه على تحسين أداء عضلة القلب، وخصوصا عند الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب.

فوائد أخرى للبنجر

والجدير بالذكر، أن عصير البنجر غني بالمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والمنجنيز والصوديوم والزنك والنحاس والسيلينيوم، وفيما يلي فوائده: