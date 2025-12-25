الرياض - كتبت رنا صلاح - تُسهم بعض المشروبات الطبيعية في دعم توازن مستويات السكر في الدم، من خلال تحسين استجابة الجسم للإنسولين والحد من الارتفاعات المفاجئة في الجلوكوز، ما يجعلها خيارًا مساعدًا لمرضى السكري عند تناولها ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن، وتحت إشراف طبي متخصص.

مفعوله سحري.. أقوى مشروب طبيعي يخفض نسبة السكر في الدم خلال دقيقة | معجزة ربانية

مشروبات طبيعية تساعد على ضبط سكر الدم

وأوضح أحمد صلاح، خبير التغذية، أن إدخال عدد من المشروبات الطبيعية إلى الروتين اليومي قد يساعد في دعم استقرار مستويات السكر في الدم، إلى جانب الالتزام بالعلاج الدوائي واتباع نمط حياة صحي يعتمد على التغذية المتوازنة والنشاط البدني.

القرفة:

تُعد القرفة من الأعشاب المعروفة بدورها في تحسين كفاءة استخدام الإنسولين داخل الجسم، كما تساعد على تقليل الارتفاعات الحادة في مستوى السكر بعد تناول الوجبات. ويمكن تناولها كمشروب دافئ أو إضافتها إلى الشاي بصورة منتظمة لتحقيق أفضل استفادة.

الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات مضادة للأكسدة، أبرزها مادة «الكاتيشين»، التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين التمثيل الغذائي وتنظيم مستوى الجلوكوز في الدم. ويُفضل تناول كوب في الصباح وآخر في المساء دون إضافة سكر.

الكركم بالحليب:

يساعد الكركم، بفضل احتوائه على مادة «الكركمين»، على تقليل مقاومة الإنسولين والحد من الالتهابات داخل الجسم. وينصح بتناوله مع الحليب النباتي للحصول على فوائد صحية أكبر، خاصة لمرضى السكري.

الماء الدافئ بالليمون:

على الرغم من أن هذا المشروب لا يعمل على خفض السكر بشكل مباشر، إلا أنه يساهم في تنشيط وظائف الكبد وتحسين عملية الهضم، ما يساعد على تقليل التقلبات الحادة في مستويات الجلوكوز خلال اليوم.

الحلبة:

تُعد الحلبة من المشروبات التقليدية الفعالة في دعم استقرار سكر الدم، لاحتوائها على ألياف قابلة للذوبان تعمل على إبطاء امتصاص الجلوكوز، وهو ما يساهم في الحفاظ على مستويات أكثر توازنًا.

تنويه مهم لمرضى السكري

وشدد خبير التغذية على أن هذه المشروبات تُعد وسائل داعمة فقط، ولا يمكن اعتبارها بديلًا عن العلاج الطبي أو الأدوية الموصوفة، مؤكدًا ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل إدخال أي تغييرات على النظام الغذائي، خاصة للمرضى الذين يعتمدون على الأدوية الخافضة للسكر أو الإنسولين.