المغرب يبلغ ربع نهائي كأس أفريقيا
تأهّلَ منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد فوزه على تنزانيا 1-0 في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد ضمن منافسات دور الـ16.
سجل إبراهيم دياز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، ليقود "أسود الأطلس" إلى دور الثمانية، ويصنع في الوقت ذاته رقما تاريخيا في البطولة.
وانفرد دياز بصدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف، ليُصبح أول لاعب مغربي يسجل في أربع مباريات متتالية بكأس الأمم الأفريقية، وثاني لاعب مغربي يحقق هذا الإنجاز في نسخة واحدة من البطولة بعد يوسف مختاري عام 2004.
وينتظر منتخب المغرب في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل الفائز من مباراة جنوب أفريقيا والكاميرون التي تقام في وقت لاحق من مساء اليوم.
