العالم اليوم - خرجوا من نفق.. إسرائيل تعلن قتل 5 فلسطينيين في رفح

انتم الان تتابعون خبر خرجوا من نفق.. إسرائيل تعلن قتل 5 فلسطينيين في رفح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 11:20 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قتل 5 فلسطينيين خرجوا من نفق في رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان: "أثناء عمليات تفتيش أجراها الجنود في منطقة (رفح)، رصد خمسة إرهابيين مسلحين وتم القضاء عليهم (...) كانوا على الأرجح إرهابيين خرجوا من نفق تحت الأرض تابع لمنظمة إرهابية في شرق رفح".

وفق وسائل إعلام عدة، قد يكون ما يصل إلى 200 مقاتل من حماس محاصرين في أنفاق رفح، تحت جزء من القطاع الفلسطيني الذي أجرت القوات الإسرائيلية إعادة انتشار فيه في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر.

وكان وفد من حماس، برئاسة كبير مفاوضي الحركة خليل الحية، قد تناول، الأحد، خلال محادثات في القاهرة مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، المنخرطة بلاده في جهود الوساطة لحل النزاع، مصير "مقاتلي رفح" الذين انقطع التواصل معهم، وفق بيان صادر عن الحركة الفلسطينية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أيضا أنه قتل رجلا تجاوز "الخط الأصفر" الذي يُفترض أن يشكل حدود المنطقة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.