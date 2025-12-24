العالم اليوم - رئيس وزراء غرينلاند "حزين" بعد تصريحات ترامب حول الجزيرة

انتم الان تتابعون خبر رئيس وزراء غرينلاند "حزين" بعد تصريحات ترامب حول الجزيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 06:23 صباحاً - قال رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن، الثلاثاء، إنه يشعر "بالحزن" إزاء تعبير الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا عن اهتمامه بالاستحواذ على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وأدلى نيلسن بتصريحاته على فيسبوك بعد أن أكد ترامب، أول أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى غرينلاند لأسباب تتعلق بأمنها القومي، مشيرا إلى أن المبعوث الخاص الذي عينه للجزيرة الشاسعة الغنية بالمعادن "سيقود هذه المهمة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أمس الأحد أن حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، سيكون المبعوث، ما أثار حالة جديدة من التوتر بشأن اهتمام واشنطن بالإقليم الشاسع التابع للدنمارك، الحليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وشدد ترامب على حاجة بلاده الى غرينلاند لضرورات "الأمن القومي"، بعد غضب دنماركي من إعلان واشنطن تعيين موفد خاص للجزيرة ذات الحكم الذاتي التابعة لكوبنهاغن.

مبعوث ترامب: لن يكون هناك غزو

من ناحيته، قال المبعوث الذي عينه الرئيس الأميركي حديثا مبعوثا إلى غرينلاند، الثلاثاء، إن الإدارة الجمهورية تسعى إلى بدء حوار مع سكان الجزيرة الدنماركية شبه المستقلة حول أفضل السبل للمضي قدما بالنسبة لهذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وفي أول تصريحات مطولة له منذ تعيينه في المنصب هذا الأسبوع، قال جيف لاندري، إن إدارة ترامب "لن تدخل هناك محاولة غزو أي أحد"، ولا تسعى "للاستيلاء على بلد أي شخص".

وبدت تصريحات الحاكم متعارضة إلى حد ما مع مواقف ترامب، الذي كرر مرارا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على الجزيرة "لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي"، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي في القطب الشمالي.

وقال لاندري في مقابلة مع برنامج "ذا ويل كين شو" على قناة فوكس نيوز: "أعتقد أن نقاشاتنا يجب أن تكون مع الناس الفعليين في غرينلاند.. سكان غرينلاند أنفسهم. ماذا يريدون؟ ما الفرص التي لم يحصلوا عليها؟ ولماذا لم يحصلوا على الحماية التي يستحقونها فعلا؟"

الجدير بالذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى العام 1953، ولا تزال جزءا من كيان المملكة.

وفي العام 2009، حصلت الجزيرة على الحكم الذاتي مع إمكانية إدارة شؤونها الداخلية واتخاذ خيارات مستقلة في سياستها.

ردود فعل وقلق

أعاد إعلان ترامب تعيين لاندري مبعوثا إلى غرينلاند إثارة القلق في الدنمارك وأوروبا، فقد قال وزير الخارجية الدنماركي لوسائل إعلام محلية إنه سيستدعي السفير الأميركي إلى وزارته.

كما جاء في بيان مشترك لرئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن: "لقد قلنا ذلك من قبل، ونقوله الآن مجددا "الحدود الوطنية وسيادة الدول راسخة في القانون الدولي. إنها مبادئ أساسية. لا يمكنك ضم دولة أخرى، حتى بذريعة الأمن الدولي."

وأضاف البيان الذي أرسله مكتب فريدريكسن بالبريد الالكتروني: "غرينلاند ملك لشعبها، والولايات المتحدة لن تستولي على غرينلاند. نتوقع احترام سلامتنا الإقليمية المشتركة."

كذلك أعرب الاتحاد الأوروبي الاثنين عن "تضامن كامل مع الدنمارك وشعب غرينلاند"، ردا على الطموحات الأميركية بشأن هذا الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على منصة إكس أنّ "وحدة الأراضي والسيادة مبدآن أساسيان في القانون الدولي".

وأضافا أنّ "هذين المبدأين أساسيان ليس فقط للاتحاد الأوروبي، بل أيضا لدول العالم بأسره".