العالم اليوم - عمدة موسكو: إسقاط مسيرة متجهة إلى العاصمة الروسية

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 06:23 صباحاً - قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين اليوم الأربعاء إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على بلدتين جديدتين، واحدة في خاركيف والثانية في دنيبروبتروفسك.

وكتب سوبيانين على منصة المراسلة "ماكس": "أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرة مسيرة كانت متجهة إلى موسكو. ويعمل خبراء خدمات الطوارئ في موقع سقوط الحطام".

من ناحية ثانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الإنذار الدفاعي الجوي الروسية أسقطت 21 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات، الثلاثاء.

وجاء في البيان: "في 23 ديسمبر، من الساعة 2:00 مساءً بتوقيت موسكو إلى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي 21 طائرة أوكرانية ثابتة الجناح بدون طيار: 11 فوق منطقة بيلغورود، وستة فوق منطقة بريانسك، وثلاثة فوق منطقة كورسك، وواحدة فوق منطقة فورونيج".

السيطرة على بلدتين جديدتين

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة أندرييفكا التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، كما بسطت سيطرتها على بلدة بريليبكا في مقاطعة خاركيف، إضافة لتحقيق تقدم على جميع خطوط القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وكان الجيش الأوكراني أعلن، أمس الثلاثاء، أن القوات انسحبت من بلدة ‌سيفيرسك المحاصرة في شرق ⁠البلاد، وذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على المدينة الاستراتيجية في شمال مقاطعة دونيتسك.

وجاء ذلك في الوقت الذي ‌تكثف فيه القوات الروسية عملياتها القتالية على خط الجبهة مترامي الأطراف.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان إنها سحبت الجنود حفاظا ‍على ⁠أرواحهم، مضيفة أنها كبدت العدو خسائر فادحة.

وجاء في البيان: "‌تمكن الغزاة ‍من التقدم بسبب التفوق العددي الكبير والضغط ‌المستمر من مجموعات هجومية صغيرة في ظروف جوية صعبة".