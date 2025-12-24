العالم اليوم - زيلينسكي: نتوقع ردا روسيا على خطة إنهاء الحرب الأربعاء

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي: نتوقع ردا روسيا على خطة إنهاء الحرب الأربعاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 11:27 صباحاً - أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله بالحصول اليوم الأربعاء على رد من موسكو بشأن المسودة الأخيرة من خطة لإنهاء الحرب تمّ التوافق عليها مع الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي للصحفيين "سنحصل على الرد الروسي بعدما يتحدث الجانب الأميركي إليهم"، وذلك في تصريحات نشرت الأربعاء، عرض فيها تفاصيل الخطة المؤلفة من 20 بندا، والتي تم الاتفاق عليها خلال مباحثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين في ميامي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد الرئيس الأوكراني أن المفاوضين الأميركيين والأوكرانيين فشلوا في الاتفاق على المسائل المرتبطة بالأراضي أثناء المحادثات الرامية لوضع حد للحرب مع روسيا، داعيا إلى بحثها على مستوى القادة.

وقال "لم نصل إلى توافق مع الجانب الأميركي في ما يتعلق بأراضي منطقة دونيتسك ومحطة زابوريجيا النووية"، وفقا لفرانس برس.

وأوضح أن مسودة خطة السلام تنص على أن تشغل واشنطن وكييف وموسكو المحطة النووية.

وأضاف "نحن على استعداد لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة على مستوى القادة للتعامل مع المسائل الحساسية. يتعيّن بحث مسائل على غرار قضية الأراضي على مستوى القادة".

وأضاف الرئيس الأوكراني إن مسودة خطة السلام تجمّد جبهات القتال الحالية، وأن خطة إنهاء الحرب تمهد الطريق أمام احتمال إقامة مناطق منزوعة السلاح.

ولم يحدد إن كان الاجتماع الذي يقترحه يشمل فلاديمير بوتين، علما بأن زيلينسكي لطالما دعا لعقد لقاء مع نظيره الروسي.

وقال أيضا إن كييف ستجري انتخابات بعد توقيع خطة السلام.

وأشار إلى أن مسودة خطة السلام لا توجب على كييف التخلي رسميا عن سعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".